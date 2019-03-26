В Нижнем Тагиле осудили мошенников, создавших фейковый МФЦ для легализации мигрантов

В Нижнем Тагиле вынесли приговор гражданину Таджикистана Салимджону Машарипову и россиянке Оксане Абдуллоевой, обвиняемым по статьям УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград», «Использование заведомо подложных документов» и «Организация незаконной миграции». По информации ural.kp.ru, подельники открыли многофункциональный центр на улице Пархоменко «Трудовая миграция», но ставить его на учёт в налоговой инспекции не стали.

«Подсудимые оказывали иностранным гражданам услуги по незаконной постановке на учёт по месту пребывания в квартирах Нижнего Тагила. При этом реально предоставлять жильё иностранцам никто не собирался, — рассказали изданию в пресс-службе областной прокуратуры. — Кроме того, пара продавала сертификаты о прохождении государственного тестирования по русскому языку и документы о положительных результатах прохождения медисследований, необходимых для получения разрешения на работу».

При этом в качестве экспертов, которые составляли подложные документы, были настоящие медики и преподаватели русского языка как иностранного. При этом сотрудники МФЦ не были осведомлены о планах работодателей.

Суд назначил Салимджону Машарипову 1 год 7 месяцев колонии общего режима. Оксана Абдуллоева осуждена на 1 год и 7 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Областной суд оставил апелляционную жалобу осуждённых без удовлетворения.