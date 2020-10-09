В Нижнем Тагиле осудили мать двоих детей, укравшую у своей бабушки 54 тысячи рублей

Пригородный суд вынес приговор 28-летней местной жительнице, которая похитила 54 тысячи рублей с банковской карты своей бабушки.

Напомним, 71-летняя пенсионерка открыла счёт в Сбербанке, чтобы откладывать сбережения. Её внучка узнала, что пенсию родственница переводит на карточку, и решила воспользоваться деньгами. Она переписала данные карты и ввела их в мобильном банке на своём телефоне. Так она получила возможность распоряжаться денежными средствами. Через два месяца бабушка заметила пропажу денег со счёта и обратилась в полицию. Во время следствия внучка дала признательные показания и заявила, что тратила деньги по собственному усмотрению. По данным прокуратуры, женщина состоит на учёте у нарколога, поэтому не исключено, что средства ушли на запрещённые вещества. Известно, что женщина воспитывает двух сыновей.

Как сообщает телекомпания «Телекон», в суде женщина признала свою вину, отметив, что уже вернула 37 тысяч рублей, и обещала отдать остальные деньги. Суд назначил внучке наказание в виде двух лет лишения свободы условно.