В Нижнем Тагиле внучка-наркоманка обокрала бабушку на 54 тысячи рублей

В Пригородный суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, которая обвиняется в краже. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру, женщина похитила 54 тысячи рублей с банковской карты своей бабушки.

«71-летняя пенсионерка открыла счёт в Сбербанке, чтобы откладывать сбережения. Её внучка узнала, что пенсию родственница переводит на карточку, и решила воспользоваться деньгами. Она переписала данные карты и ввела их в мобильном банке на своём телефоне. Так она получила возможность распоряжаться денежными средствами», — отмечают в надзорном ведомстве.

Через два месяца бабушка заметила пропажу денег со счёта и обратилась в полицию. Во время следствия внучка дала признательные показания и заявила, что тратила деньги по собственному усмотрению. По данным прокуратуры, женщина состоит на учёте у нарколога, поэтому не исключено, что средства ушли на запрещённые вещества. Известно, что женщина воспитывает двух сыновей.