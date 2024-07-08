В Нижнем Тагиле осудили курьера мошенников, которые похитили у пожилых людей более 1,1 млн рублей по предлогом «помощи» в урегулировании фейковых ДТП с родственниками

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, который в составе организованной группы похитил у пожилых людей более 1,1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного или крупного ущерба, организованной группой).

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что осужденный и его соучастник, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, не позднее ноября 2021 года вступили в сговор с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Изменяя голос, участники организованной группы звонили жителям региона, представлялись их близкими родственниками, знакомыми или сотрудниками правоохранительных органов, вводили их в заблуждение о виновности в ДТП и необходимости передачи денежных средств. Осужденный и его подельник, выполняя свою роль в преступных деяниях, забирали приготовленные потерпевшими средства, часть которых оставляли себе в качестве вознаграждения, а остальную сумму перечисляли участникам группы», — отмечают в прокуратуре.

По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил в полном объёме исковые требования прокуратуры в интересах потерпевших о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлениями. Приговор не вступил в законную силу.