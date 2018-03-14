В Нижнем Тагиле осудили двух мужчин, инсценировавших ограбление автосалона

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым по статье УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района, 17 декабря 2016 года Руслан Сайферовский и Станислав Жиряков инсценировали ограбление автосалона, угнали автомобиль УАЗ-220695-04 и похитили семь запасных колёс.

«Согласно разработанному плану, Жиряков через свою сожительницу обеспечил своим подельникам доступ на территорию автосалона, после чего с целью имитации нападения на него обвиняемые свяжут его скотчем. С этой целью Жиряков договорился со своей сожительницей, работающей охранником в автосалоне, о том, что он в один из дней заменит её на рабочем месте, на что последняя согласилась. В день ограбления он обеспечил беспрепятственный проход на огороженную территорию автосалона, открыв ворота забора», — пояснили в надзорном ведомстве.

Владельцы автосалона оценили причинённый ущерб в 700 тысяч рублей.

Суд назначил Сайферовскому наказание в виде двух лет трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Жирякову — в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Уголовное дело в отношении не установленных следствием подельников осуждённых выделено в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил.