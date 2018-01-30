В Нижнем Тагиле сторож инсценировал ограбление автосалона

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело в отношение двух местных жителей, обвиняемых в угоне и краже семи колёс. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 17 декабря прошлого года около пяти часов утра поступило сообщение о нападении на автосалон. Женщина-сторож сообщила полицейским, что с прилегающей территории угнан автомобиль УАЗ-220695-04 и похищены семь запасных колёс.

«По словам охранницы, в этот раз на смене её подменил сожитель, которого злоумышленники, проникнув на территорию салона, связали скотчем, а сами скрылись на похищенном транспорте, — пояснили в полиции. — В ходе патрулирования сотрудники полиции обнаружили похищенную автомашину у дома № 198 по улице Красноармейской. Позже были задержаны двое мужчин, причастных к совершению преступления. Одним из них оказался 48-летний сожитель охранницы и его 25-летний приятель, ранее судимый за имущественные преступления».

По версии прокуратуры, обвиняемый, убедившись, что на территории автосалона никого нет, открыл подельникам ворота на огороженную территорию. Руководство автосалона оценило ущерб в 700 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение ещё двух скрывшихся соучастников преступления.