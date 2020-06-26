В Нижнем Тагиле осудили бригадира РЖД, по чьей вине грузовой поезд сошёл с рельсов

Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила вынесен приговор в отношении бригадира по текущему содержанию и ремонту железнодорожных путей, по вине которого 31 мая 2019 года на станции Смычка произошёл сход вагонов грузового поезда. В результате аварии было повреждено 16 вагонов и 205 метров железнодорожного пути. ЕВРАЗ НТМК оценил причинённый ущёрб в 12 миллионов рублей, ОАО «Российские железные дороги» — на сумму более 600 тысяч рублей.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба».

«Следствием и судом установлено, что 31 мая 2019 года бригада работников Нижнетагильской дистанции пути — филиала ОАО “РЖД” в составе 7 человек прибыла на станцию Смычка города Нижний Тагил Свердловской области для осуществления работ по смене шпал. При этом бригадир, зная о том, что движение по вышеуказанному участку пути не приостановлено, а поезда двигаются с установленной скоростью и согласно графику, дал указание производить путевые работы. После того как монтёры пути расшили и заменили четыре расположенных подряд шпалы, бригадир, будучи заблаговременно уведомленным о движущемся по указанному пути к месту производства работ грузовом поезде, не обеспечил зашивку шпал, а также не предпринял мер к остановке грузового поезда», — сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Приговором суда бригадиру назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.