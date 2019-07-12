По миллиону за вагон. ЕВРАЗ оценил убытки после схода с рельсов железнодорожного состава в Нижнем Тагиле

Уральским следственным управлением на транспорте СКР по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по УК РФ «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба».

Напомним, ЧП произошло днём 31 мая на втором километре перегона Смычка — Западная в Нижнем Тагиле. Сообщалось, что с рельсов сошли 16 грузовых вагонов с железной рудой.

«Вследствие схода повреждено 16 вагонов и 205 метров железнодорожного пути. В результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта ЕВРАЗ НТМК причинен ущёрб в размере свыше 16 миллионов рублей», - рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователями истребована необходимая документация из подразделений Свердловской железной дороги, проводятся допросы членов локомотивной бригады и других работников РЖД. В ближайшее время планируется назначить судебно-техническую экспертизу. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.