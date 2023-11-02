В Нижнем Тагиле основательницу свингер-клуба осудили за распространение порнографии

Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес приговор основательнице сообщества свинг-знакомств Светлане Машковцевой. Женщина обвинялась в распространении порнографии через свои соцсети.

Как ранее рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила, обвиняемая загрузила в свой паблик видео, анимационные изображения и фотографии порнографического характера для привлечения внимания новых подписчиков.

«Фактически её деятельность была выявлена в результате оперативно-розыскного мероприятия. У полиции появилась информация о существовании сообщества, в котором размещается противозаконный контент. Оперативный уполномоченный зашёл в социальную сеть “ВКонтакте”, нашёл сообщество и увидел размещённые в нём материалы порнографического характера. В рамках оперативно-розыскного мероприятия сотрудник скопировал их на диск. Носитель был представлен на экспертизу, которая дала заключение, что материалы являются порнографическими», — пояснил представитель прокуратуры.

В пресс-службе Дзержинского райсуда АН «Между строк» сообщили, что суд признал тагильчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов), и назначил наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года с испытательным сроком 2 года.