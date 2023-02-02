В Нижнем Тагиле основательницу свингер-клуба будут судить за распространение порнографии

В Нижнем Тагиле будут судить основательницу сообщества свинг-знакомств Светлану Машковцеву. Женщина обвиняется в распространении порнографии через свои соцсети.

Как рассказал АН «Между строк» заместитель прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила Сергей Егоров, обвиняемая загрузила в свой паблик видео, анимационные изображения и фотографии порнографического характера для привлечения внимания новых подписчиков.

«Фактически её деятельность была выявлена в результате оперативно-розыскного мероприятия. У полиции появилась информация о существовании сообщества, в котором размещается противозаконный контент. Оперативный уполномоченный зашёл в социальную сеть “ВКонтакте”, нашёл сообщество и увидел размещённые в нём материалы порнографического характера. В рамках оперативно-розыскного мероприятия сотрудник скопировал их на диск. Носитель был представлен на экспертизу, которая дала заключение, что материалы являются порнографическими», — пояснил представитель прокуратуры.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Отметим, два года назад по той же статье был осуждён муж тагильчанки. Он изготавливал и распространял интимные фотографии супруги. Суд назначил ему 2 года и 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.