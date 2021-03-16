Жителю Нижнего Тагила грозит до шести лет тюрьмы за публикацию в соцсетях фото обнажённой подруги

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила передала в суд материалы уголовного дела о распространении порнографии.

Сотрудники полиции установили, что в феврале прошлого года 38-летний житель Вагонки разместил в соцсети «ВКонтакте» пять фотографий обнажённой сожительницы. При этом он, будучи администратором сообщества, открыл общий доступ для просмотра и загрузки файлов.

Как сообщает ИА «Все новости», чтобы вступить в группу, пользователи должны были внести донат в размере 500 рублей. А фото обнажённой женщины можно было приобрести отдельно.

Сожительница обвиняемого не знала, что супруг решил заработать на её снимках, но требовать уголовного преследования не стала. Семья воспитывает нескольких детей. После того, как распространение порнографии стало поводом для возбуждения дела, мужчина удалил группу и запрещённый контент.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов в сети Интернет).

Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направлены в Дзержинский районный суд. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы.