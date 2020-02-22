В Нижнем Тагиле организуют 155 избирательных участков для голосования за поправки в Конституцию РФ

155 избирательных участков будет организовано в Нижнем Тагиле в преддверие референдума по внесению президентских поправок в Конституцию РФ. Об этом косвенно сообщается в постановлении горадминистрации, опубликованном на официальном сайте муниципалитета. Участки будут образованы в соответствии с увеличением числа избирателей в Тагилстроевском районе. Их организуют на территориях школ и ВУЗов, дворцов культуры и домов творчества, библиотек, театров. В сельских населённых пунктах восемь участков откроют в территориальных администрациях или учреждениях досугового центра «Урал». Всенародное голосование за изменение основного закона государства планируется провести в один из рабочих дней апреля, который будет объявлен дополнительным выходным.

В феврале и в марте главам районов должна быть предоставлена информация о тагильчанах, получивших новые паспорта, поменявших место жительства или гражданство. За 10 дней до референдума такие данные необходимо направлять ежедневно. Также главы районов будут получать данные о фактах смерти жителей, достигших 14-летия. Это позволит более точно определить число избирателей к дате всенародного голосования.

Напомним, в конце января единороссы Нижнего Тагила запустили политическую кампанию за внесение поправок президента Владимира Путина в Конституцию РФ. Секретарь местного отделения «Единой России» и глава города Владислав Пинаев на заседании политсовета поручил фракции ЕР при Нижнетагильской думе обсудить основные задачи послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и подготовить предложения по их реализации в муниципалитете. Спикер НТГД в свою очередь уже высказал ряд предложений по изменению основного закона государства, в том числе касающихся индексаций пенсий и социальных выплат, а также запрета на иностранное гражданство не только для госслужащих, но и их супругов.

Поправки в Конституцию были представлены президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Корректировки, одобренные Госдумой в первом чтении, предполагают расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Сейчас рабочая группа по поправкам в Конституцию готовит расширенную редакцию ко второму чтению.