Голосование по поправкам в Конституцию будет проведено в будний день, который объявят выходным

Владимир Путин заявил на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, что всенародное голосование по конституционной реформе следует провести в рабочий день, который будет объявлен дополнительным выходным.

«Мы договорились, что это должен быть рабочий день — это правильно, но только объявив его выходным. И особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников — первомайских или новогодних», — цитирует Meduza главу государства.

Источник издания сообщил, что в Кремле намерены привлечь к участию в голосовании более половины россиян. Стимулировать явку планируется при помощи пиар-кампании, которая будет упирать на социальные пункты поправок: социологические опросы Кремля выявили, что большая часть общества ностальгирует по государственным гарантиям времён СССР.

Ранее РБК и «Интерфакс» писали, что голосование с большой долей вероятности пройдёт 22 апреля (среда), в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.