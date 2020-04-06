В Нижнем Тагиле организована горячая линия по вопросам жизнедеятельности в условиях пандемии коронавируса

В период с 18 марта по 6 апреля 2020 года на горячую линию МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Нижнего Тагила поступило 1564 звонка, связанных с COVID-19, сообщает пресс-служба муниципалитета. По словам руководителя ЕДДС Григория Омелькова, наибольшее количество обращений — 1158 — зарегистрировано на минувшей неделе, которую Владимир Путин объявил нерабочей.

«Если 31 марта зарегистрировано 100 запросов, связанных с коронавирусом, то 4 апреля — 343. Ранее операторы в среднем за сутки отвечали на 600 звонков. Сейчас количество возросло до 1000. Такого вала у нас давно не было», — рассказал Григорий Омельков.

Жителей города интересует, как обратиться за помощью к волонтёрам, как оформить больничный онлайн, как пройти тестирование на коронавирус, как работает в новых условиях транспорт. Также тагильчане сообщают о не закрытых на карантин предприятиях, о скоплениях во дворах подростков. Иногда операторам приходилось даже успокаивать звонящих, находящихся в панике.

«На сегодняшний день налажено чёткое взаимодействие всех служб, которые тем или иным образом задействованы в решении вопросов граждан, связанных с пандемией коронавируса. Операторы консультируют жителей самостоятельно либо передают информацию в Роспотребнадзор, полицию, социальные службы, медицинские и другие профильные учреждения. У каждого диспетчера есть памятка со списком телефонов порядка 20 организаций, которые готовы оказать помощь и консультацию жителям в условиях объявленного режима самоизоляции», — говорят в мэрии.

Особое внимание уделяется звонкам от пожилых тагильчан старше 65 лет, которым в первую очередь рекомендован режим самоизоляции. Данные обращения немедленно передаются в социальные службы.

Для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в приобретении и доставке продуктов питания, медикаментов и иных товаров первой необходимости, а также помощи в проведении платежей за услуги ЖКХ на территории города работают волонтёры. Заявку можно оставить по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии: 8-800-200-34-11.

Кроме того, тагильчане старше 65 лет, маломобильные граждане и семьи с детьми, находящиеся на самоизоляции, могут обратиться в Управление социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району по телефону горячей линии: 8(3435)42-03-66.

Телефоны горячей линии в Нижнем Тагиле по иным вопросам, связанным с жизнедеятельностью в условиях пандемии коронавируса: 8(3435)25-78-92, 8(3435)25-78-83.

Специалисты Eдиной диспетчерской службы перенаправят ваше обращение по компетенции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».