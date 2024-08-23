В Нижнем Тагиле опять сменился военный комиссар

Военный комиссариат Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской области возглавил Валентин Сазонов. Как сообщает ТК «Телекон», к своим обязанностям Валентин Николаевич приступил менее месяца назад, сменив на этой должности Павла Мерзлякова, который, в свою очередь, был назначен тагильским военкомом в конце 2023 года.

Валентин Сазонов родился в посёлке Дунай Приморского края в 1976 году, в 1998-м окончил Дальневосточное высшее военное автомобильное командно-инженерное училище, служил в РВСН. Более 10 лет был командиром батальона Тагильской ракетной дивизии.