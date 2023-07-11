В Нижнем Тагиле определились победители конкурса молодёжных проектов «Твоя инициатива». На их реализацию власти выделят 1,3 млн рублей 

В Нижнем Тагиле определились победители конкурса «Твоя инициатива» в рамках областного проекта «Банк молодёжных инициатив». В 2023 году на их реализацию городские власти выделят из бюджета 1,3 млн рублей, из них половина — средства областного бюджета. Всего на конкурс тагильчане представили 43 проекта, но только 27 из них получат финансовую и организационную поддержку.

Подать заявки на участие в конкурсе могли тагильчане в возрасте от 14 до 35 лет. Главное требование к проектам — их реалистичность и социальная ориентированность на молодое население города. Депутаты молодёжной думы Нижнего Тагила также подавали заявки на участие в конкурсе, отбор прошли четыре проекта — среди них идея Полины Стафеевой — «Создание сенсорной комнаты для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Ещё один проект депутата молодёжной думы Карины Сморкаловой — фестиваль творческой молодёжи «Ты особенный» также инклюзивно ориентирован. Его цель — эстетическое развитие молодого поколения и формирование позитивного отношения к «особенным» людям. Ещё из инклюзивных проектов предложены — краеведческий инклюзивный бал «Малахитовый цветок» Ксении Гусаковой и Никиты Татаурова, подростковый инклюзивный бал «Вдохновение» Александры Контовой и мероприятие «Бочче — спорт равных возможностей» от СО АНО «Шаг вперёд» Александра Коченкова.

Два проекта политической направленности были заявлены Антоном Исаевым и Юрием Кожановым. Первая идея «Единая система — Молодёжь о политике» предполагает создание системы по сбору, хранению и аналитике статистических данных о политической грамотности молодёжи. Специально для этого будет создана единая платформа для проведения опросов. Инициатива депутата должна помочь властям определить общественное мнение и настроение для развития молодёжной политики в городе.

Вторая идея — «Школа молодого политика «НапряМИК», авторы проекта хотят сформировать систему школьных и студенческих избирательных комиссий. Через обучение избирательному праву и работу в школьном молодёжном самоуправлении молодых людей хотят вовлекать в жизнь города.

Помимо предложений молодых депутатов были выбраны проекты других молодых активистов Нижнего Тагила. В их числе проект Рустама Хайрулина «Спорт рядом». Также было одобрено проведение праздничного турнира «Футбольный переполох. День молодёжи» Валерии Пушкарёвой, проект «Экстремальный Тагил» Николая Добычкина, танцевальное событие «Open jam dance event» Андрея Костицына и создание клуба по армрестлингу Тимофея Ткаченко.

Также среди социально-значимых инициатив оказались фестиваль культурно-образовательных практик «Искусство рядом» Алины Самсоновой, мероприятие «Стартинейджер-профессионалом быть круто» студенческого совета Нижнетагильского государственного профессионального колледжа имени Демидова, квиз-марафон «Битвы разума» Евгении Поляковой, «Своя игра» Алексея Пшонного, «Конкурс компьютерной графики» Полины Ожигановой, брейн-ринг по программированию» Андрея Матузаса, фестиваль «Мир на ладони» от студенческого совета Высокогорского многопрофильного техникума и форум-фестиваль спортивной журналистики «Гооол» Дарьи Прокопьевой.

Получат финансовую поддержку и проекты «У меня7Я» Алёны Чекуновой, «Театральный променад: ожившие легенды» Екатерины Прибылевой, выездной учебно-проектировочный семинар «Школа Лидера» Полины Куренковой, а также продолжит свою лабораторию наставничества «Я из семьи учителей» Есения Мухлынина.