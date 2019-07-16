В Нижнем Тагиле определили управляющие компании для 79 «брошенных» многоквартирных домов

В Нижнем Тагиле определили управляющие компании, которые будут заниматься 79 жилыми многоквартирными домами в течение ближайшего года. Ранее депутаты гордумы разрешили сотрудникам управления ЖКХ самостоятельно назначать УК на «брошенные» дома. Теперь содержанием и ремонтом общего имущества в 29 зданиях, расположенных в посёлке Уралец, будет заниматься ООО «Уралгазспецстрой». Под управление попали дома по адресам:

- ул. Дунитовая, 1, 3, 4, 5, 6, 8,

- ул. Клубная, 6, 8, 10, 12,

- ул. Ленина, 3, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 64,

- ул. Трудовая, 4а, 19, 30, 32, 34.

Домами на Тагилстрое и Красном Камне займётся ООО «СТ-Теплотехник»:

- ул. Балакинская, 42,

- ул. Жуковского, 29,

- ул. Западная, 1, 3, 7, 9,

- ул. Металлургов, 46, 64, 66, 68, 70.

«УК “Первый региональный оператор”» достались дома на Вагонке, Руднике им. III Интернационала и Новой Кушве:

- ул. Забойщиков, 1, 3, 5,

- ул. Московская, 9,

- ул. Пиритная, 38,

- ул. Академика Поленова, 7,

- ул. Байдукова, 8а, 29,

- ул. Быкова, 36,

- ул. Всеобуча, 3, 4, 5,

- ул. Дунайская, 13,

- ул. Кленовая, 1,

- ул. Магистральная, 1,

- ул. Никитина, 5,

- ул. Пирогова, 14,

- ул. Решетникова, 27,

- ст. Старатель, 2а,

- пр. Ленинградский, 47, 65, 71,

- ул. Свердлова, 29, 31,

- ул. Тимирязева, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 42, 82,

- ул. Чайковского, 12а, 34, 44,

- ул. Энтузиастов, 48, 50, 52.

Напомним, новый нормативный акт принят в соответствии с постановлением № 1616 правительства РФ от 21 декабря 2018 года. С 2019 года в силу вступила новая норма Жилищного кодекса. Если собственники сами не выбрали способ управления домом или до тех пор, пока не состоялся открытый конкурс, объявленный муниципалитетом, должна быть назначена временная управляющая организация.