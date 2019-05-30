Управление ЖКХ Нижнего Тагила будет самостоятельно назначать управляющие компании на «брошенные» дома 

Сегодня на очередном заседании Нижнетагильской городской думы депутаты приняли изменения в Положении об управлении ЖКХ администрации города. В ближайшее время специалисты управления разработают нормативный акт, регламентирующий порядок временного управления многоквартирными домами, которые ещё не обслуживаются УК.

Новый нормативный акт принят в соответствии с постановлением № 1616 правительства РФ от 21 декабря 2018 года. С 2019 года в силу вступила новая норма Жилищного кодекса. Если собственники сами не выбрали способ управления домом или до тех пор, пока не состоялся открытый конкурс, объявленный муниципалитетом, должна быть назначена временная управляющая организация.

«Если у собственников возникли разногласия и они не могут выбрать способ управления домом, кто-то же должен следить за ним. Уполномоченным органом будет назначаться управляющая компания на время, пока жильцы не определились. Как только жильцы примут решение, их дом перейдёт к той компании, которую они выберут. Для управляющих организаций это нововведение интересно тем, что они могут проявить себя с положительной стороны. Если они себя нормально покажут, люди могут их выбрать», — пояснил АН «Между строк» председатель думской комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Вадим Раудштейн.

Перечень организаций, которые смогут заниматься временным управлением МКД, будет формировать управление ЖКХ администрации города.