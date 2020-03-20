В Нижнем Тагиле определили, где будут проходить карантин контактировавшие с больными коронавирусом тагильчане

В Нижнем Тагиле определили два места, куда будут направляться на карантин горожане, контактировавшие с больными коронавирусом. В случае распространения COVID-19 принять их смогут оздоровительный лагерь «Уральский огонёк» в Евстюнихе и санаторий-профилакторий «Пихтовые горы» на Вагонке. Заболевшие тагильчане будут госпитализированы в инфекционную больницу.

Как отметил на заседании профильной думской комиссии заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров, в лагере уже отменили весенний заезд, в настоящее время там находится только персонал.

«Места у нас определены до определённой команды. Обсерваторы у нас для передержки, для контактных. Изоляторы — это для тех людей, которые заболели. На сегодняшний день в качестве изолятора могут выступать только специализированные учреждения. Для этого есть инфекционная больница. А для обсерваторов на всякий случай предусмотрены лагерь "Уральский огонёк" и санаторий "Пихтовые горы"», — цитирует Сурова ИА «Все новости».

Чиновник также отметил, что в случае, если «Уральский огонёк» будет использован в качестве зоны карантина, необходимо будет организовать охрану по периметру всей территории детского лагеря.

«Потому что два-три дня, и люди оттуда разбегутся просто. Не смогут там в изоляции сидеть», — считает вице-мэр.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».