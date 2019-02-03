В Нижнем Тагиле ограбили магазин «Магнит»

В ночь на 3 февраля двое неизвестных ограбили магазин «Магнит», расположенный в доме № 14 по улице Попова. По информации TagilCity.ru, злоумышленники разбили стекло двери запасного выхода магазина, достали две коробки с неизвестным содержимым.

«Один с коробками побежал в сторону Гвардейского бульвара. Второй скрылся опять в магазине, выбегая из него упал на спину, что-то рассыпал, поспешно собрал и скрылся», - сообщили изданию очевидцы преступления.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что на место выезжали сотрудники отдела полиции № 19. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.