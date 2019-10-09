В Нижнем Тагиле официантка бара украла с карты приезжего дальнобойщика 170 тысяч рублей

Сотрудница бара на Красном Камне в Нижнем Тагиле украла с банковской карты гостя из Псковской области 170 тысяч рублей. Жертвой стал 50-летний водитель-международник, проживающий в Псковской области. В Нижний Тагил он приехал по работе и перед возвращением домой решил расслабиться. Сначала закупился в одном из винных магазинов, где рассчитался банковской картой, на которой было более 170 тысяч рублей, а закончил вечер в баре на Красном Камне, где также оплачивал заказ картой. Уже по пути домой мужчина обнаружил в мобильном банке, что на его счёте осталось всего 500 рублей. Банковскую карту найти не удалось. Дальнобойщик обратился в полицию.

Выяснилось, что 45-летняя работница питейного заведения заметила, как мужчина набирал пин-код при расчёте за выпивку. Он забыл банковскую карту в терминале, а она не стала ему об этом говорить и прибрала находку. Проверив в банкомате состояние счёта, тагильчанка сняла 110 тысяч наличными, ещё 60 тысяч потратила, расплачиваясь картой за покупки в магазинах.

«В настоящее время в отделе полиции № 18 МУ МВД России “Нижнетагильское” в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием электронных средств платежа). Ранее не судимая женщина находится под подпиской о невыезде», — отметили в пресс-группе ведомства.

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