В Нижнем Тагиле объёмы трамвайных пассажироперевозок выросли более чем на миллион за последние 5 лет

За пять последних лет количество перевозок пассажиров трамваями в Нижнем Тагиле выросло более чем на миллион. Если в 2013 году местный электротранспорт перевёз 9,6 миллиона человек, то в 2018 году — уже почти 10,8 миллиона. Об этом сегодня, 18 февраля, на думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям рассказал директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. Большая часть пассажиров — это льготники, расходы за оказанные в 2018 году услуги составили 59,5 миллиона рублей. Увеличить число поездок, по словам Темнова, удалось благодаря росту выпуска составов на линию.