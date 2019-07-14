В Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение

На смену жаре уже завтра, 15 июля, могут прийти ливни и грозы, шквалистый ветер до 25 м/сек и град — такое предупреждение МЧС разослал жителям Свердловской области.

МЧС не рекомендует 15 июля, в случае ухудшения погоды, выходить на туристические и горные маршруты. Также в ведомстве советуют взять под особый контроль детей — не оставлять их без присмотра.

ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8 800 200-63-06 (звонок бесплатный).