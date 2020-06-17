В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за ночных заморозков

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков. Непогода ожидается в ночное время 18 и 19 июня. На отдельных территориях региона возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. Это может навредить теплолюбивым сельскохозяйственным культурам, необходимо позаботиться об их безопасности.

В дневное время 18-20 июня в Свердловской области будет сохраняться также чрезвычайная пожарная опасность – пятый класс горимости леса по региональной шкале.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.

Напомним, сегодня в регионе действует штормовое предупреждение. Оно было объявлено в связи с предстоящей грозой, дождём и ветром до 18 метров в секунду. Во время непогоды спасатели рекомендуют не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, без необходимости не выходить на улицу.