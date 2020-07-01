В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

В Нижнем Тагиле 1 июля объявлено экстренное предупреждение об очень сильных дождях. Погода испортится сегодня во второй половине дня. Ветер при этом будет дуть северо-западный и северный. Столбики термометров поднимутся 1 июля, по прогнозам синоптиков, максимум до 17 градусов выше нуля. Завтра, 2 июля, в городе потеплеет до плюс 20 градусов, 3 июля — до плюс 21 градуса.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.