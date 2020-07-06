В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за аномальной жары

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды. Оно распространяется на 7-11 июля. В этот период времени в регионе ожидаются среднесуточные температуры воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Уже завтра, 7 июля, столбики термометров поднимутся до 30 градусов выше нуля. В середине недели воздух будет прогреваться до плюс 33 градусов. Во избежание перегрева при нахождении на улице лучше использовать головные уборы.

Из-за аномально жаркой погоды повышается риск возникновения природных пожаров, возможны отключения электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций, увеличение числа аварий с участием маломерных судов. При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.