В Нижнем Тагиле объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 24 мая, в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в понедельник ожидаются аномальная жара до +32...+37 градусов, а также грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют не выходить без крайней необходимости на улицу, а непогоду переждать в офисе или квартире, отключить на период грозы электробытовые приборы и не пользоваться мобильными телефонами. Если сильный ветер и гроза застали на улице, держитесь как можно дальше от лёгких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Не стоит прятаться от грозы под деревьями и одиночно стоящими предметами. Не приближайтесь к водоёмам и не пользуйтесь телефоном, лучше его выключить.

Ко вторнику, 25 мая, станет прохладнее: днём воздух прогреется до +25 градусов, а ночью термометры покажут +10 градусов. 26 и 27 мая синоптики обещают +18...+19 градусов днём и +6...+7 градусов ночью. Ожидается переменная облачность.

Пасмурная погода сохранится до конца недели. С пятницы по воскресенье синоптики обещают комфортные +21...+23 градуса днём и до +6 по ночам.