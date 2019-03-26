В Нижнем Тагиле общественный транспорт оснастят автоматизированными приборами оплаты проезда

До 1 июля 2019 года на всём городском общественном транспорте и такси появятся автоматизированные терминалы оплаты проезда. Нововведение продиктовано изменениями федерального законодательства, по которому с 1 июля 2019 года водитель или кондуктор при осуществлении расчётов за проезд в общественном транспорте обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ) независимо от способа оплаты.

Накануне, 25 марта, на совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил руководству управления городского хозяйства и МУП «Тагильский трамвай» подготовить дорожную карту по мероприятиям, связанным с внедрением автоматизированной системы оплаты проезда в электротранспорте.

Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов доложил о планах по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в городском электротранспорте. АСОП собираются внедрить, чтобы повысить контроль над перевозками пассажиров и сделать более удобной оплату проезда. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, представители одной из компаний, занимающихся разработкой и внедрением подобных систем платежей, представили свои предложения непосредственно для Нижнего Тагила. Планируется провести комплекс работ по интеграции всего парка электротранспорта в систему безналичной оплаты путём использования бесконтактных транспортных карт, а также контактных и бесконтактных банковских карт.