В Нижнем Тагиле общественный транспорт оснастят автоматизированными приборами оплаты проезда

До 1 июля 2019 года на всём городском общественном транспорте и такси появятся автоматизированные терминалы оплаты проезда. Нововведение продиктовано изменениями федерального законодательства, по которому с 1 июля 2019 года водитель или кондуктор при осуществлении расчётов за проезд в общественном транспорте обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ) независимо от способа оплаты.
Накануне, 25 марта, на совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил руководству управления городского хозяйства и МУП «Тагильский трамвай» подготовить дорожную карту по мероприятиям, связанным с внедрением автоматизированной системы оплаты проезда в электротранспорте.
Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов доложил о планах по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в городском электротранспорте. АСОП собираются внедрить, чтобы повысить контроль над перевозками пассажиров и сделать более удобной оплату проезда. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, представители одной из компаний, занимающихся разработкой и внедрением подобных систем платежей, представили свои предложения непосредственно для Нижнего Тагила. Планируется провести комплекс работ по интеграции всего парка электротранспорта в систему безналичной оплаты путём использования бесконтактных транспортных карт, а также контактных и бесконтактных банковских карт.
«Специалисты считают, что АСОП позволит муниципальному перевозчику добиться снижения доли наличных средств в обороте, сопутствующих расходов и потерь, использовать более гибкие тарифные планы и полностью соблюсти требования законодательства по применению контрольно-кассовой техники. Для пассажиров преимуществами станут: удобные и современные способы оплаты, удобные способы реализации права на льготы, просмотр истории поездок и другие дополнительные сервисы в специальном приложении. Муниципалитет же, по их словам, выиграет в более объективной отчётности по перевозке и формировании оптимальной маршрутной сети и графика движения», — пояснили в мэрии.