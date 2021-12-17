В Нижнем Тагиле общественники сдали на переработку 1,5 тонны покрышек

Накануне три волонтёра организации «Чистый Урал» ликвидировали несколько незаконных свалок в Нижнем Тагиле. Общественники вывезли 1,5 тонны покрышек, которые они сдадут на переработку в местный Центр утилизации отходов.

Первая свалка автомобильных шин была частично ликвидирована около базы отдыха «Спартак», вторая находилась на улице Высокогорской, 47, последняя расположилась за площадкой ТКО на улице Заречной.

«Не удалось полностью ликвидировать свалку на “Спартаке”. Там примерно 10 тонн, а покрышки нужно тащить метров 200. Вот в этом проблема, сейчас будем искать народ, чтобы помогли», — рассказал один из волонтёров Дмитрий Есин.

Общественники просят тагильчан сообщать им о местонахождении незаконной свалки в группе в соцсети «ВКонтакте» «Чистый Урал». Также они рекомендуют всем жителям города самостоятельно участвовать в хорошем деле и привозить отработавшие покрышки в Центр утилизации по адресу Северное шоссе, 12 на КПП. Предварительно со специалистами организации нужно связаться по номеру 8 (3435) 37-83-88. Центр утилизации отходов сделает из шин резиновую крошку, которая в дальнейшем станет покрытием для детских и спортивных площадок.