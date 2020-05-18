В Нижнем Тагиле общественники подали в суд на избирком и гордуму из-за отказа в референдуме против строительства мусоросортировочного комплекса

Общественное движение «Тагил за перемены» подало в суд на гордуму и тагильский избирком из-за отказа в регистрации рабочей группы для проведения референдума против строительства мусоросортировочного комплекса. Иск был подан сегодня, 18 мая. Об этом сообщается в официальной группе ОД «Тагил за перемены» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты движения «Тагил за перемены» обратились в местную избирательную комиссию с ходатайством о регистрации инициативной группы для проведения референдума более месяца назад. 9 апреля специалисты избиркома проверили наличие всех необходимых документов и приняли решение об их передаче в НТГД.

Если бы депутаты гордумы одобрили вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, то группа была бы зарегистрирована. Однако большинство народных избранников сочли вопрос, предлагаемый для вынесения, не соответствующим требованиям законодательства. Соответствующее решение они приняли 23 апреля на закрытом заседании думы. За него проголосовали 18 из 25 присутствовавших в зале депутатов. Их поддержала и прокуратура Ленинского района.

Ранее, во время общегородского собрания, тагильские общественники попытались выпытать у представителей компании «Рифей» и Роспотребнадзора, насколько безопасно и законно строительство мусоросортировочного комплекса вблизи Нижнего Тагила (рядом с Кушвинским трактом).

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, займётся расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу.