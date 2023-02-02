В Нижнем Тагиле обновляют указатели бомбоубежищ и укрытий на случай ЧС

В Нижнем Тагиле начали уделять особое внимание системе оповещения населения и устанавливать обновлённые указатели расположения бомбоубежищ и укрытий на случай ЧС. Изготовят такие таблички за бюджетный счёт, смонтируют их работники управляющих компаний. Об этом рассказал ИА «Все новости» начальник отдела мэрии по гражданской защите населения Андрей Мишин.

Стрелки-указатели будут указывать на ближайшие противорадиационные укрытия (ПРУ) в жилых и нежилых зданиях. В городе 137 таких убежищ. Они есть во всех районах, кроме ГГМ. На Гальянке нет потенциально важных и критических объектов инфраструктуры, где могла бы возникнуть угроза здоровью в виде отравления хлором, поэтому там оборудованы только простейшие укрытия — подвалы. В них можно спрятаться от осколочных снарядов.

«Сейчас ПРУ в жилом секторе переводят в ранг укрытий. Они созданы для кратковременного пребывания. То есть началась эвакуация, люди временно скрылись, проверили, что всё в порядке, и вышли», — рассказали ИА «Все новости» в отделе гражданской защиты населения.

В Нижнем Тагиле по условиям разработанного протокола управляющим компаниям рекомендуют ежемесячно проверять закрытые подвалы, чердаки, обращать внимание на бесхозную технику во дворах, а затем предоставлять ежемесячный доклад о текущей ситуации главе города. При ЧС за доступ в подвал отвечает управляющая компания и старший по дому, у которого на руках должен быть ключ от помещения. В случае с противорадиационными укрытиями ситуация обстоит следующим образом: они находятся в федеральной собственности, а некоторые защитные сооружения из-за плохой сохранности вышли из строя. В 2022 году мэрия Нижнего Тагила направила документы в Москву по закрытию 29 таких помещений.

Помимо укрытий, в Нижнем Тагиле созданы убежища, предназначенные в основном для работников предприятий, которые в военное время работают без остановки. Эти помещения защищают сотрудников от вредных для здоровья веществ, ядерного и химического оружия и других опасных факторов воздействия на жизнь человека.