В Нижнем Тагиле обнаружили отрубленную голову коровы в реке

В Нижнем Тагиле жители района Малая Кушва стали свидетелями жуткого зрелища. Возвращаясь после работы домой и проходя по мосту на улице Бондина, они обнаружили в реке отрубленную голову коровы, сообщает ИА «Все новости». По словам очевидцев, недалеко от этого места в частном секторе разводят домашних животных.

«Мой муж шёл с работы по мосту и увидел в воде отрубленную коровью голову. Это же ужас! Здесь гуляют дети, через этот мост проходят студенты. Параллельно реке проходит улица Компасная, там живёт семья, которая держит коров. Голова могла приплыть оттуда», — делится очевидец.

О находке жители сообщили в службу «112», однако голову коровы к тому времени уже унесло течением.

По словам нижнетагильского природоохранного прокурора Григория Битюкова, информация о происшествии пока не поступала. При этом он отметил, что о таких находках надо обязательно сообщать в полицию и администрацию города.

Согласно ст. 8.2.3 КоАП РФ, за нарушение требований при обращении с отходами животноводства грозит штраф от двух до трёх тысяч рублей. Для предпринимателей санкции серьёзнее — от 50 тысяч до 60 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток. Юрлицам придётся заплатить от 250 тысяч до 350 тысяч рублей либо также приостановить деятельность на 90 дней.