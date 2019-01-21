В Нижнем Тагиле незаконный магазин автохимии Liqui Moly, который через суд закрыли соседи, переехал в соседний жилой дом

«Пожароопасный» магазин моторных масел Liqui Moly, принадлежащий предпринимателю Владимиру Киселёву, после закрытия судом переехал в соседнее здание, вместо кальянной CosmoShop. На рокировку торговых точек обратили внимание жильцы дома № 29 по улице Октябрьской революции, которые больше года вели войну с бизнесменом. Новые соседи также пришлись не по душе жильцам — они развернули очередную кампанию против продавцов курительных смесей. Собственники квартир на верхних этажах опасаются, что дым будет проникать сквозь деревянные перекрытия, а шумные посетители кальянной станут для них серьёзной проблемой.

Управляющий магазином CosmoShop Владимир Ларионов в телефонном разговоре с журналистом АН «Между строк» заверил, что в торговой точке будет осуществляться только продажа принадлежностей для курения.

Начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила Людмила Абдулкадырова заявила АН «Между строк», что за объектами будет установлен строгий контроль и в случае нарушений в адрес надзорных ведомств будут направлены соответствующие обращения.

«В пятницу, 18 января, мои сотрудники посетили обе торговые точки. В магазине Liqui Moly пока товара нет, магазин готовят к открытию. А в CosmoShop, видимо, будут только продавать сопутствующие товары для кальянов. Будем вести контроль над этими объектами. Я вообще не знаю, чем предприниматели руководствуются, когда в жилых домах открывают подобные магазины. Мы же разрешение на открытие и закрытие таких магазинов не даём, а можем только констатировать определённые факты», — пояснила чиновница.

В свою очередь начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему Тагилу и Горноуральскому городскому округу Сергей Пряничников отметил, что, согласно действующим нормативным актам, торговля автохимией и другими легковоспламеняющимися веществами в жилых домах запрещена. Если ближайшая проверка выявит нарушения пожарной безопасности, то надзорные ведомства через суд будут добиваться прекращения незаконной торговли.