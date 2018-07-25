В Нижнем Тагиле суд закрыл «пожароопасный» магазин моторных масел

Магазин автохимии Liqui Moly, расположенный на первом этаже жилого дома на улице Октябрьской революции, будет закрыт по решению суда. Об этом АН «Между строк» рассказали в прокуратуре Ленинского района. В июле сотрудниками пожнадзора в торговой точке была проведена внеплановая проверка, которая выявила грубые нарушения требований пожарной безопасности.

«В ходе проведения проверки установлены нарушения, выразившиеся в хранении легковоспламеняющихся жидкостей, горючих газов и других взрывоопасных изделий, а также в эксплуатации здания, не являющегося зданием класса функциональной пожарной опасности, определённого в соответствии с федеральным законодательством», — пояснили агентству в надзорном ведомстве.

В адрес хозяина магазина прокуратурой было направлено исковое заявление о запрете эксплуатации помещения до устранения замечаний. Сегодня Дзержинский райсуд подтвердил законность данного требования. Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, год назад жильцы дома № 29 объявили войну «пожароопасному» автомагазину. Собственники жилья опасаются, что горюче-смазочные материалы могут в любое время вспыхнуть и спалить дом с деревянными перекрытиями дотла.

Ранее в отделе надзорной деятельности АН «Между строк» заявили, что по действующему законодательству торговать ГСМ в жилых домах запрещено.

Отметим, в Нижнем Тагиле зарегистрировано более ста точек, торгующих автохимией, из которых примерно половина расположена на первых и цокольных этажах жилых домов.