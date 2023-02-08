В Нижнем Тагиле неизвестные взломали и ограбили киоск «Тагилхлеба» 

В Нижнем Тагиле на Вагонке неизвестные взломали и ограбили киоск «Тагилхлеба». Это произошло около 02:00 8 февраля на улице Зари, в районе конечной остановки трамваев. По информации подписчика паблика «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», грабителями были подростки.

«Судя по тому, что касса валялась на полу торговой точки, целью и добычей злоумышленников стали деньги», — уточнил подписчик сообщества.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» рассказали, что по данному факту организована проверка, на место происшествия выезжали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств случившегося.