В Нижнем Тагиле неизвестные выкинули останки животных в мусорные баки

В Нижнем Тагиле в мусорном баке для твёрдых коммунальных отходов были найдены останки животных. Контейнер, наполненный трупами домашнего скота, был обнаружен на одной из площадок для сбора отходов в микрорайоне Старая Гальянка. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Рифей». Информацию об инциденте регоператор уже передал в мэрию.

«Вывозом и утилизацией займутся специальные службы, затем бак пройдёт необходимую дезинфекцию. В период утилизации и обработки на площадке останется 3 из 4 контейнеров» — сообщили в компании.

Исполнительный директор «Рифея» Фёдор Потапов отметил, что в случае возникновения у жителей вопросов по утилизации биологических отходов необходимо обратиться за консультацией в ближайшие органы местного самоуправления. Подобные ситуации несут опасность распространения серьёзных заболеваний – подчеркнул региональный оператор.