В Нижнем Тагиле неизвестные предлагают взять в аренду здания «Седьмой каменной» больницы и женской консультации на Вагонке за 1 рубль в месяц

На сайте «Авито» появились объявления об аренде зданий «Седьмой каменной» больницы и бывшей женской консультации на улице Орджоникидзе. Стоимость месячной аренды для обоих строений на сайте установлена в 1 рубль. По номеру телефона, указанному в объявлении, журналисту АН «Между строк» никто не ответил.

Отметим, что оба здания давно не функционируют и в ноябре прошлого года были выставлены на продажу. Торги осуществляет ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области». Там АН «Между строк» объяснили, что сдавать в аренду продаваемые здания невозможно. В пресс-службе ГБ № 1, к которой ранее относились оба медучреждения, АН «Между строк» заявили, что об объявлениях на «Авито» ничего не знают.

Стоимость первой больницы Вагонки на улице Орджоникидзе, 27 минимально оценили в 22 млн 441 тысячу рублей. Площадь помещения составляет 6199,5 кв. м. Отметим, что для участия в аукционе потенциальный покупатель должен был внести задаток в размере 2 млн 224 тысячи рублей. Участником аукциона могло стать любое любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и места нахождения.

Второй объект — здание женской консультации 1949 года постройки на Вагонке на улице Коминтерна, 33 / Орджоникидзе, 34 было выставлено на торги за 15 млн 32 тысячи рублей. Четырёхэтажное здание женской консультации ГБ № 1 разместилось на площади 4098,5 кв. м. Сумма задатка для участия в аукционе на приобретение помещения женской консультации составляла 1 млн 503 тысячи рублей.