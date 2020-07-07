В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли кафе

Утром 7 июля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в здании кафе «Ланкон» на улице Гастелло, 3. Горел деревянный пристрой к зданию. На площади 24 кв.м повреждены стены, кровля, имущество внутри пристроя. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении были задействованы 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:38.

«По факту пожара ведётся проверка. Установлено, что кафе работало на вынос, но в ночное время здание было закрыто, в нём никого не было. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём, виновные устанавливаются», — пояснили в МЧС.