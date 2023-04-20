20 апреля в Нижнем Тагиле неизвестные ограбили салон сотовой связи «Интер» на проспекте Мира, 71. Преступники проникли внутрь салона через главный вход, сломав дверь, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

«Сегодня утром в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России "Нижнетагильское" поступило сообщение о проникновении в салон. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия, что похищено и сумма ущерба устанавливаются», — прокомментировали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».