В Нижнем Тагиле неизвестные ночью катались на машине по тротуарам в парке «Народный» (ВИДЕО)

Накануне, ночью, 9 июля, около 01:30, читательница АН «Между строк» заметила, как в парке «Народный» по тротуару едет автомобиль. По словам женщины, позже водитель остановил машину и выключил фары.

«Мы с подругой сидели в беседке, которая расположена около тротуара и увидели нарастающий свет в нашу сторону. Сначала мы не поверили, что это машина, ведь думали, что находимся в безопасном месте и автомобилей тут быть не может. Но когда она проехали мимо всё стало понятно. Водитель доехал примерно до середины тротуара, а потом остановился и выключил фары. Позже я видела, что по парку катались на самокатах, они ведь могут не заметить стоящий авто и налететь на него», — говорит возмущённая тагильчанка.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, такое поведение водителя недопустимо и является грубым нарушением ПДД. За движение по тротуару предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 12.15 ч. 2 КоАП РФ. Штраф составляет 2000 рублей.

Если вы стали свидетелем подобного нарушения, Госавтоинспекция просит сообщать об инциденте: сайт ГИБДД.РФ или Gibddnt@mail.ru. При фиксации нарушения ПДД необходимо сообщить госномер нарушителя.