В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина в одних трусах бегал возле школы

В центре Нижнего Тагила неизвестный мужчина гулял в нижнем белье. Как сообщают очевидцы, сначала он гонялся за машинами, а затем начал пугать детей и прохожих.

Инцидент произошёл днём 5 февраля возле гимназии № 18. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк» сообщили, что на место направили экипаж, который забрал мужчину и доставил в отдел.

«Был абсолютно невменяем, о себе ничего сказать не мог. Вызвали скорую помощь, и медики уже направили его в специальное медучреждение», — рассказали в ведомстве.

В полиции также добавили, что личность мужчины не установлена, на вид ему около 35 лет.