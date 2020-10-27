​​​​​​​В Нижнем Тагиле нашли пропавшего 13-летнего мальчика

27.10.2020 22:48
В Нижнем Тагиле нашли 13-летнего Матвея Митрофанова. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», подростка обнаружили в районе улицы Победы на Красном Камне, хотя живёт подросток на Гальянке.
«В настоящее время сотрудники полиции разбираются в ситуации и выясняют причину ухода. Со слов несовершеннолетнего, он просто гулял, добрался до другого района на маршрутном такси. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве.
- Матвей Митрофанов ушёл из дома сегодня, 27 октября, но к назначенному времени не вернулся.
- Поиском подростка занимались сотрудники полиции, поисковые отряды «Скорпион» и «Лиза Алерт».