«Оставил телефон дома». В Нижнем Тагиле пропал 13-летний мальчик

Волонтёры и сотрудники полиции разыскивают пропавшего в Нижнем Тагиле 13-летнего Матвея Митрофанова. Как рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде «Скорпион», юноша ушёл дома сегодня, 27 октября, но к назначенному времени не вернулся. Кроме того, Матвей не взял с собой телефон. В день пропажи обеспокоенные родители обратились в полицию, поисковые отряды «Скорпион» и «Лиза Алерт».

«Он уходил один раз из дома, но вернулся. Родители не знают, где он может находиться, поэтому обратились к нам за помощью. Пока объявили инфопоиск», — рассказал руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

Матвей был одет в красно-чёрную куртку фирмы Adidas, серые брюки и серые кроссовки. С собой у юноши был тёмно-синий рюкзак той же фирмы, что и куртка.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Матвея, просьба сообщить по телефонам 8 (904) 172-05-95 (ПСО «Скорпион») или 102.