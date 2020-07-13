В Нижнем Тагиле нашли мёртвой пропавшую неделю назад пенсионерку 

73-летнюю жительницу Нижнего Тагила после нескольких дней поисков обнаружили мёртвой в лесу. Об этом пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-группу МВД. Накануне тело обнаружили в лесу в районе Психиатрической больницы. Признаков насильственной смерти не выявлено. Следователи проводят проверку.

Пожилая женщина 7 июля ушла из дома № 57 по улице Авангардной. По словам родственников, у пенсионерки были проблемы со здоровьем, она уже пропадала, но каждый раз её удавалось вернуть домой.

К поискам привлекали не только полицейских, но и волонтёров поисковых отрядов «Скорпион» и «Лиза Алерт». Очевидцы видели женщину в разных частях Вагонки. Судя по всему, она быстро передвигалась, считает руководитель «Скорпиона» Игорь Гапонов. Каждый раз добровольцы прочёсывали большие территории, но никаких зацепок обнаружить не удавалось.