В Нижнем Тагиле пропала 73-летняя женщина

Полицией Нижнего Тагила разыскивается 73-летняя Галина Гуйванюк, которая 7 июля вышла из дома № 57 по улице Авангардной и до сих пор её местонахождение неизвестно. Женщине на вид 70–75 лет, рост — 155 см, волосы седые, длина волос короткая, худощавого телосложения, глаза серо-зелёные. В день пропажи на ней было платье красного цвета в цветочек, сланцы и панама. Женщина нуждается в медицинской помощи. Ранее уходила, но в скором времени возвращалась.

Просьба ко всем, кто, возможно, видел эту женщину, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-68-02, либо в группу розыска 8 (3435) 97-68-59, либо на линию 02.