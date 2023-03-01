В Нижнем Тагиле напротив пединститута произошло лобовое ДТП

Сегодня, 1 марта, около 08:00 в Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской напротив НТГСПИ произошло лобовое ДТП. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД, столкнулись автомобиль Geely Emgrand, за рулём которого находился 63-летний мужчина, и ВАЗ-2114, которым управлял 19-летний водитель.

Оба автомобиля в результате аварии получили механические повреждения. Кроме того, в ДТП пострадал водитель ВАЗа. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у молодого человека ушиб колена. После осмотра его отпустили домой. Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.