В Нижнем Тагиле накануне довыборов в гордуму пройдёт парад военной техники в честь победы в Великой Отечественной войне

В сентябре в Нижнем Тагиле пройдёт парад военной техники, посвящённый 100-летию отечественного танкостроения и 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие состоится на проспекте Ленина, его начало запланировано на 12:00 12 сентября — накануне довыборов в Нижнетагильскую городскую думу по избирательному округу № 10.

В период подготовки к праздничному параду 10 сентября с 18:00 до 21:00 будет закрыто автомобильное движение по пр. Ленина (от дома № 1 до ул. Октябрьской революции). 12 сентября с 7:00 и до окончания парада военной техники тагильчане не смогут передвигаться по следующим участкам:

— пр. Ленина (от дома № 1 до ул. Октябрьской революции);

— ул. Огаркова (от ул. Карла Маркса до ул. Уральской);

— ул. Красноармейская (от ул. Карла Маркса до ул. Уральской);

— ул. Первомайская (от ул. Карла Маркса до ул. Горошникова);

— ул. Пархоменко (от ул. Карла Маркса до ул. Горошникова);

— ул. Вязовская (от ул. Карла Маркса до пр. Ленина);

— пр. Мира (от ул. Карла Маркса до пр. Строителей).

В районе этих улиц 12 сентября также запретят парковку транспортных средств. Перед проведением парада на некоторых участках будут организованы работы по ремонту дорожного полотна.

В день праздника в квадрате улиц Пархоменко, Карла Маркса, Мира и проспекта Строителей с 10:00 до 14:00 не будут продавать алкоголь.

Напомним, в Нижнем Тагиле отказались от идеи празднования Дня Победы и 9 мая, и 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации вследствие распространения новой коронавирусной инфекции. В мае в муниципалитете прошли лишь церемонии возложения цветов к мемориалам, были организованы дворовые концерты для ветеранов. В то же время после присвоения Тагилу звания «Город трудовой доблести» в июле был запущен праздничный салют. Чтобы его увидеть, на улицы в разгар пандемии коронавируса вышли сотни тагильчан.