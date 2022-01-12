В Нижнем Тагиле наградили медперсонал ГБ № 1

В Нижнем Тагиле работникам городской больницы № 1 вручили почётные грамоты за добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в оказание квалифицированной медицинской помощи жителям города и области в 2021 году. Документ получили 20 сотрудников подразделений больницы. Это врачи, фельдшеры, медсёстры, санитарки стационара и амбулатории.

«2021 год был непростым и временами тяжёлым. Но, несмотря на все трудности, возникающие на пути, вы всегда оставались преданными своей профессии, отдавая все свои силы на выздоровление каждого пациента. Спасибо вам за это! Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, терпения и стойкости в вашем нелёгком труде!» — отметил главный врач ГБ № 1 Александр Павловских.

Ранее мы писали, что медики этой больницы неоднократно обращались в прокуратуру и Минздрав по поводу большой нагрузки на врачей и недостойной заработной платы. Областная прокуратура, проводившая проверку, не нашла серьёзных нарушений в действиях руководства горбольницы.