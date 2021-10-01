Прокуратура не нашла серьёзных нарушений в работе ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, сотрудники которой жаловались на действия главврача 

Областная прокуратура не нашла серьёзных нарушений в действиях руководства городской больницы № 1 Нижнего Тагила. Официальный ответ ведомства опубликовал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Алексей Балыбердин, который ранее просил разобраться в ситуации генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Напомним, в июне более 120 сотрудников медучреждения обратились с коллективным письмом, в котором жаловались на нехватку специалистов, снижение зарплат и политику нового руководства, к президенту Путину, главе города Владиславу Пинаеву, в городскую думу и прокуратуру Дзержинского района. Медики жаловались на то, что из-за политики нового главного врача Александра Павловских условия труда стали невыносимыми, из-за чего многие квалифицированные специалисты начали массово увольняться. По их словам, с марта 2021 года учреждение по собственному желанию покинули больше сотни медиков, среди них — хирурги, анестезиологи, эндокринологи. На приёме в поликлинике нет кардиолога, окулистов, практически не осталось терапевтов и многих других специалистов.

В областном Минздраве тогда заявили, что массовое увольнение сотрудников тагильской ГБ № 1 было вызвано тем, что большинство из них были трудоустроены временно для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Вместе с прокуратурой Дзержинского района медучреждение проверили специалисты отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, а также Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области. Большая часть нарушений, на которые жаловались медики, не подтвердилась.

Официальный ответ от прокуратуры Свердловской области депутату Алексею Балыбердину Официальный ответ от прокуратуры Свердловской области депутату Алексею Балыбердину Официальный ответ от прокуратуры Свердловской области депутату Алексею Балыбердину

Так, прокуратура отметила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, несоблюдение масочного режима и мер по ограничению здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Были выявлены нарушения при сборе и утилизации отходов, при сборе биоматериала, упаковывании инфекционных веществ и при заборе крови в процедурном кабинете. Также в ведомстве отмечают отсутствие в процедурном кабинете необходимых смесителей и дефекты стен.

Нарушений в работе регистратуры, на которых акцентировали внимание медики, не выявлено. Не нашлось у прокуратуры и замечаний к комплектованию штата и составлению трудовых договоров.

«Проверенный прокуратурой анализ принятых актов показал, что положение работников в сфере оплаты труда не ухудшилось. Напротив, работодателем увеличен размер стимулирующей выплаты по сравнению с совокупностью ранее действовавших выплат», — отмечают в ведомстве.

При этом прокурор сделал акцент на незаконном увольнении 29 января 2021 года заместителя главного врача по медицинской работе М. А. Красикова. В суд направлен иск о восстановлении специалиста в должности, а также о взыскании компенсации за период вынужденного прогула и морального вреда. Заседание суда назначено на 5 октября.

Кроме того, в прокуратуре подтвердили проблему кадрового дефицита и недостаточность принятых мер по её устранению. Главному врачу прокуратурой Дзержинского района вынесено представление об устранении нарушений.

Председатель профсоюза ГБ № 1 Татьяна Усатова, работающая в этом медицинском учреждении более 30 лет, в разговоре с журналистом АН «Между строк» призналась, что результаты проверки её не удовлетворили, но и не удивили: