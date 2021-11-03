Медики ГБ № 1 Нижнего Тагила повторно написали письмо в прокуратуру и Минздрав с жалобами на руководство, сильную нагрузку и недостойную зарплату

В Нижнем Тагиле медики горбольницы № 1 повторно написали письмо о сложной ситуации в учреждении. Согласно проекту документа (имеется в распоряжении редакции), на врачей возлагается большая нагрузка, при этом оплата за дополнительную нагрузку не начисляется. Также в больнице ощущается нехватка медоборудования и лекарств. Как рассказал АН «Между строк» один из соавторов обращения, письмо в ближайшее время будет направлено в прокуратуру и министерство здравоохранения Свердловской области.

Также в документе персонал больницы жалуется, что на них возлагаются обязанности по внесению пациентов в специальную программу ЕГИС, при этом техническое оснащение необходимое для работы на портале ЕГИС отсутствует. Медики подчёркивают, что обучение правилам работы в этой программе не проводилось. За несоблюдение возложенных обязанностей администрация угрожает врачам санкциями вплоть до увольнения.

«В больнице до сих пор отмечается нехватка медицинского оборудования – аппаратов ИВЛ, НИВЛ; медикаментов – отсутствуют многие препараты антагонистов рецептора ИЛ-6, а имеющиеся – в крайне скудном количестве. Всё это не позволяет проводить качественное и своевременное лечение согласно “Временным методическим рекомендациям по диагностике, профилактике и лечению Covid-19”», — говорится в письме.

Скриншоты письма от сотрудников ГБ № 1 Скриншоты письма от сотрудников ГБ № 1

Ранее, в июне этого года, медики ГБ № 1 написали письмо Владимиру Путину с жалобами на нехватку специалистов, снижение зарплат и политику нового руководства. Областная прокуратура провела проверку, но не нашла серьёзных нарушений в действиях руководства горбольницы. По словам медиков, после проверки в медучреждение всё осталось на прежнем неудовлетворительном уровне.

«Никаких изменений не было. По-прежнему большая нагрузка на врачебный и сестринский персонал. Дежурные врачи дежурят на два отделения и не могут физически оказать помощь всем пациентам. В больнице нет эндокринолога, инфекциониста СПИД-центра, эпидемиолога. Нагрузка никак не компенсируется. Нам надоело это терпеть. Пишут, что якобы после проверок всё стало хорошо, но нет», — рассказали АН «Между строк» в медучреждении.

По словам собеседника редакции, письмо готовы подписать около 15-ти врачей, не считая сестринского персонала.